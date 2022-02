Celso Amorim: 'o Brasil não tinha que ter relação alguma com a Otan'

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim afirmou que fica "preocupado" quando vê "esse general Braga Netto, ministro da Defesa, ficar falando que a viagem não vai atrapalhar a relação com a Otan". "De fato, o Brasil não tinha que ter relação alguma com a Otan. É ela quem está criando essa confusão de expansão, que é o cerne da crise da Ucrânia com a Rússia", avaliou o ex-chanceler em entrevista à jornalista Daniela Pinheiro, no portal Uol.

O ex-ministro comentou sobre a viagem de Jair Bolsonaro à Rússia. Segundo Amorim, "o que de mais importante ocorreu no mundo nos últimos tempos foi a declaração conjunta do Putin com Xi Jinping". "Isso é a nova receita da nova ordem mundial. O Brasil tem que se posicionar conforme seu interesse, de maneira autônoma, juntando América do Sul e Latina e tendo uma relação pragmática tanto com os Estados Unidos como com a China e a Rússia".

>>> Adesão da Ucrânia à OTAN não está na pauta, não acontecerá em futuro próximo, diz chanceler alemão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A viagem de Bolsonaro aconteceu em um contexto de tensão entre as principais economias mundiais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a movimentação de tropas em regiões de fronteira com a Ucrânia, o que, de acordo com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi uma tentativa do governo russo de invadir a Ucrânia.

A Rússia pretende barrar a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos EUA.

Comparações com Lula

Diante das críticas de analistas e da sociedade à viagem de Bolsonaro, Amorim refutou comparações com a posição do Brasil sobre o acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã na época do governo Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Pela amor de Deus, aquilo foi totalmente diferente. Nós entramos nisso com um objetivo. Nunca fingimos que fizemos uma coisa que não fizemos. Nunca escondemos que estávamos numa negociação com a Turquia, a pedido do então presidente dos EUA, Barack Obama. Num encontro na Itália, ele disse ao Lula: 'Preciso de amigos que falem com quem eu não consigo falar', referindo-se ao programa nuclear iraniano", disse o ex-chanceler.

>>> Kamala Harris ameaça Rússia com sanções econômicas sem precedentes

"A proposta Brasil-Turquia foi base para o acordo final com os Estados Unidos. Claro que não ficou idêntica, mas abrimos a porta para a negociação. Não foi o acontecimento do século, mas também não foi insignificante. Não há comparação possível com essa viagem inútil do Bolsonaro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cenário local

O ex-ministro aproveitou para comentar sobre o avanço da extrema-direita nos últimos anos. De acordo com o ex-chanceler, "o bolsonarismo não aconteceu por acaso".

"Infelizmente, há um sentimento espalhado na população: racismo, ódio ao outro, não gostar de pobre. Mas muitas pessoas estão caindo na real. Outro dia, fui abordado na praia [de Copacabana] por uma senhora que votou no Bolsonaro e disse que estava 'amargamente arrependida'. As coisas estão mudando. Acho que o Lula está fazendo o movimento certo ao se aproximar do centro".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE