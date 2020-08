Celso Amorim: postura do general Mourão em relação à China é acertada

Apesar da submissão cega do governo Bolsonaro em relação aos Estados Unidos, inclusive atacando um dos principais parceiros comerciais dos brasileiros, a China, o embaixador Celso Amorim viu como positivas as declarações de Mourão acerca da cooperação entre Brasil e chineses. A última delas foi um elogio do vice à empresa chinesa Huawei. Assista na TV 247 edit

247 - O embaixador e ex-ministro Celso Amorim disse à TV 247 que vê como positivas as declarações do vice-presidente, Hamilton Mourão, que acenam para um diálogo e cooperação com a China. Nesta segunda-feira (3), Mourão elogiou a empresa chinesa Huawei, que é constantemente atacada pelo governo dos EUA, ao qual Jair Bolsonaro é completamente submisso.

Celso Amorim avaliou que, apesar da proximidade entre Mourão e Bolsonaro nas crises que rondam o governo, o vice demonstra alguma independência em relação à geopolítica, o que é positivo, na visão do embaixador.

“O Mourão nos últimos tempos procurou atuar muito próximo ao Bolsonaro, ao longo dessa crise, essas crises com Supremo, em tudo isso ele se colocou muito próximo. Mais atrás, quando ele foi à China e pouco depois também, ele sinalizou interesse pela cooperação com a China. Mais recentemente ele também falou da possibilidade de uma parceria com a China em relação a Embraer, quando a Boeing abandonou o negócio. Parece que nesse aspecto ele quer manter uma certa independência, o que é positivo”, falou.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.