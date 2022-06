Celso Amorim, que faz 80 anos hoje, lançará suas memórias

“Uma visão de Brasil” vai abordar a trajetória do diplomata desde a infância e juventude edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O ex-chanceler Celso Amorim, que celebra 80 anos nesta sexta, 3, vai lançar um livro de memórias pessoais e percepções da história nacional pela editora Civilização Brasileira em novembro.

“Uma visão de Brasil” vai abordar a trajetória do diplomata desde a infância e juventude, quando quase engrenou na carreira de cineasta — chegou a trabalhar com Ruy Guerra e Leon Hirszman.

Em suas memórias, relembra ainda dois momentos na carreira pública que acabaram ofuscados pelos anos em que esteve à frente do Itamaraty no governo Lula, como quando assumiu a Embrafilme no fim dos anos 1970.

