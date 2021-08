Celso de Mello diz que Bolsonaro ofende convívio harmonioso entre os Poderes da República

Para o ex-decano do Supremo, a decisão de Bolsonaro de apresentar pedido de impeachment contra ministro do STF é "ofensa manifesta ao convívio harmonioso entre os Poderes da República" edit

247 - A decisão de Jair Bolsonaro de apresentar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (20), é um gesto de "absurda provocação" que "traduz ofensa manifesta ao convívio harmonioso entre os Poderes da República", na avaliação do ministro aposentado do Supremo e ex-presidente da Corte Celso de Mello.

"O gesto de Bolsonaro traduz ofensa manifesta ao convívio harmonioso entre os Poderes da República , pois a denúncia contra o Ministro Alexandre de Moraes, além de não ter fundamento legítimo, revela a intenção subalterna de pretender intimidar um magistrado que , além de independente , responsável e intimorato, cumpre, com exatidão e estrita observância das leis, o seu dever funcional ! Bolsonaro precisa ter consciência de que não está acima da autoridade da Constituição e das leis da República!", afirmou Celso de Mello ao Globo.

