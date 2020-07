Celular da mulher de Queiroz indica que seu marido ficou em três endereços de Wassef

Celular de Márcia Oliveira de Aguiar, mulher do ex-assessor Fabrício Queiroz, foi aprendido pela polícia no final do ano passado. Dados apontam que casal passou por ao menos três endereços endereços ligado a Frederick Wassef, que se apresentava com advogado do clã Bolsonaro edit

247 - O celular de Márcia Oliveira de Aguiar aprendido pela polícia no final do ano passado pode ajudar a revelar por onde Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), esteve escondido antes de ser preso para evitar depor no caso que apura a existência de um esquema de “rachadinhas”, no gabinete de Flávio quando este era deputado estadual.

Segundo reportagem do jornal o Estado de S. Paulo, os dados do celular de Márcia, que está foragida, apontam que Queiroz esteve em três cidades e endereços ligado a Frederick Wassef, que se apresentava com advogado do clã Bolsonaro. Queiroz foi preso há duas semanas em uma casa pertencente a Wassef, em Atibaia (SP).

Ainda de acordo com a reportagem, Márcia e Queiroz desembarcaram em São Paulo no dia 18 de dezembro de 2018, poucos dias após uma movimentação atípica nas contas bancárias do ex-assessor, no valor de R$ 1,2 milhão, ter sido identificada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) . Dois meses, a presença de Márcia, segundo os dados do celular, teria sido identificada no Guarujá, no litoral paulista. O apartamento, localizado na praia de Pitangueiras, está registrado em nome de Wassef.

Existem indícios de que ela e o marido foram a Atibaia em junho de 2019, junho, quase um ano antes da prisão de Queiroz no imóvel registrado como escritório em nome de Wassef. Ainda segundo a reportagem o casal também parou em Aparecida (SP) e “apesar da aparente descontração, Márcia dava a entender, em conversas pelo WhatsApp, que Queiroz vivia “no limite” e descontava o estresse nela quando chegava ao Rio”.

