Celulares de Daniel Silveira foram entregues em audiências com advogados e assessor na prisão, diz PF

247 - A Polícia Federal finalizou o inquérito sobre os celulares do deputado federal Daniel Silveira que foram encontrados em sua cela quando estava preso na superintendência do órgão, no Rio de Janeiro.

A investigação concluiu que os aparelhos foram entregues em audiências com o advogado e o assessor do parlamentar, segundo coluna de Bela Megale no jornal O Globo.Uma cópia do inquérito foi remetida ao Supremo Tribunal Federal (STF).

