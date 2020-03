Celulares de miliciano ligado ao clã Bolsonaro chegam para perícia

Os 13 celulares pertencentes ao ex-capitão do Bope e miliciano Adriano da Nóbrega, morto no interior da Bahia e suspeito de ligações com o senador Flávio Bolsonaro, já chegaram ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), onde serão periciados edit

247 - Os celulares do ex-capitão do Bope e miliciano Adriano da Nóbrega, morto em circunstâncias não totalmente esclarecidas durante um cerco policial no interior da Bahia, já estão sob os cuidados de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, diz reportagem da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo. Ao todo 13 celulares do miliciano, suspeito de ligações com o senador Flávio Bolsonaro, serão periciados.

Pouco dias após a morte de Adriano, Jair Bolsonaro insinuou que a perícia nos celulares poderia ter como objetivo atingi-lo. “Será que a perícia [oficial] poderá ser insuspeita? Eu quero uma perícia insuspeita. Não queremos que sejam inseridos áudios ou conversas no celular dele”, disse na ocasião.