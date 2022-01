Centrais sindicais apoiam acordo trabalhista na Espanha e afirmam que precarização não gera desenvolvimento

Apoie o 247

247 - "As Centrais Sindicais saúdam com louvor os novos ventos que sopram da Espanha no mundo do trabalho. Em 23 de dezembro o Conselho de Ministros aprovou o Decreto-Lei Real que trata do acordo articulado pelo governo espanhol com as entidades sindicais (CCOO e UGT) e empresariais (CEOE e CEPYME) para reformular estruturalmente as regras laborais e de relações de trabalho naquele país", destacam em nota as entidades brasileiras.

A nota assinada por CUT, Força Sindical, CTB, UGT, CSB e NTSC destaca que o consenso criado no país europeu "pode ser uma sinalização que estimule reabrirmos esse debate também no Brasil". Os sindicalistas brasileiros recordam que a reforma trabalhista espanhola "é fonte de inspiração para realizar no nosso país o desmonte dos direitos, a precarização dos vínculos laborais e o ataque aos sindicatos e às negociações".

O documento faz duras críticas à reforma trabalhista de Michel Temer, ampliada e aprofundada por Bolsonaro, que se revelou "um desastre para a classe trabalhadora e para a nação".

