Centrais sindicais continuam lutando por auxílio emergencial de R$ 600

As centrais sindicais assinaram carta exigindo a volta dos R$ 600 de auxílio

247 - As centrais sindicais continuam lutando pela volta do auxílio emergencial de R$ 600 e para isso estão buscando o apoio da indústria.

UGT, Força Sindical, CTB, Nova Central e CSB, as indústrias de brinquedos, Abrinq, remédios, Sindusfarma, e outros setores assinaram uma carta endereçada ao governo de São Paulo apresentando a reivindicação, informa a coluna Painel S.A. da Folha de S.Paulo.

As centrais sindicais defenderam também as iniciativas tomadas no estado pela vacinação da população.

