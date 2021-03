Centrais sindicais convocam 'lockdown’ de trabalhadores para esta quarta-feira

Rede Brasil Atual - As centrais sindicais organizam, nesta quarta-feira (24), o chamado lockdown dos trabalhadores. A ação tem como pauta não apenas a defesa do isolamento social, como também a necessidade do fechamento de comércios e serviços, medidas emergenciais para a contenção da pandemia e preservação da vida. Os trabalhadores querem ainda uma massiva distribuição de vacinas, a retomada do auxílio emergencial no valor mínimo de R$ 600 e a interrupção do sucateamento dos serviços públicos no país.

Em entrevista à TVT, nesta segunda-feira (22), o vice presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Vinicius Assumpção Silva, classificou como trágica a atuação do governo Bolsonaro. “Principalmente para os negros, os mais pobres e os moradores das periferias das grandes cidades.” Ele explica que a entidade tem conversado com os trabalhadores do setor financeiro sobre a necessidade urgente da implementação de medidas mais restritivas de circulação. “Para que o bancário fique em casa. E quem está no trabalho home office também participe dos atos amanhã”, pontuou.

De acordo com o presidente da Força Sindical e do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Miguel Torres, as centrais têm mantido conversas com prefeitos, governadores e parlamentares, já que “não há governo federal”. Ele conta que as ações estão sendo articuladas de maneira coordenada. “É a pressão da sociedade que tem feito andar o que está andando no país. Um exemplo claro é a vacina.”

Mobilizações programadas

A CUT publicou, em seu site, uma série de ações previstas para o decorrer do dia 24, durante o lockdown dos trabalhadores. Os bancários colocarão carros de som nas ruas e divulgação em rádios e também cartazes. As agências também serão visitadas. Além disso, haverá arrecadação de alimentos e ações nas redes sociais.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços (Contracs-CUT) organiza panfletagens, além de audiências públicas e ações nas redes sociais. Já a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) orientou seus filiados a promoverem paralisações de duas horas durante o dia. Metroviários farão ações em estações de trem e agentes de trânsito de São Paulo programam fiscalizações prioritárias em locais de vacinação, para ajudar as pessoas que forem de carro a se vacinar.

Já a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos da CUT (CNM-CUT) orientou seus sindicatos para a mobilização virtual e ações em portas de fábricas, com carro de som e mensagens de conscientização. “Essa data tem que servir para orientar e chamar a população a refletir porque essa tragédia está acontecendo no Brasil”, defendeu o presidente da CUT, Sérgio Nobre.

