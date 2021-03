Centrais sindicais convocam 'lockdown nacional dos trabalhadores" para esta quarta

247 - Centrais sindicais convocaram para esta quarta-feira (24) uma série de manifestações pelo auxilio emergencial de R$ 600, em defesa da vacinação em massa contra a Covid-19 e por medidas de proteção ao emprego. O movimento, intitulado “lockdown nacional dos trabalhadores”, prevê a realização de atos e ações virtuais em várias cidades do país.

A organização do movimente pede, ainda, que a população adote o isolamento social durante esta quarta-feira como uma forma de manifestar respeito pelos mais de 295 mortos pela Covid-19 e pela inação do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia.

O “lockdown nacional dos trabalhadores” feita pelo Fórum das Centrais Sindicais, que congrega a CUT (Central Única dos Trabalhadores), CTB (Central dos Trabalhadores do Brasil), UGT (União Geral dos Trabalhadores), CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros) Força Sindical e NCST (Nova Central),

