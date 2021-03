Centrais sindicais convocam lockdown nacional nesta quarta

O Fórum das Centrais Sindicais, formado pelas seis maiores centrais sindicais do país e representante de cerca de 10 milhões de trabalhadores, faz ato virtual em defesa da vida, da vacina e do auxílio-emergencial edit

247 - As centrais sindicais convocam todos os trabalhadores do Brasil a fazer um lockdown nacional em defesa da vida e dos direitos nesta quarta-feira, dia 24 de março, como combate à pandemia do coronavírus.

O Fórum das Centrais Sindicais, formado pelas seis maiores centrais sindicais do país (CUT, UGT, CTB, Força Sindical, CSB e NCST), representa cerca de 10 milhões de trabalhadores no país, quase 80% dos sindicalizados.

Haverá uma live às 11h para defender vacinação rápida no país, lockdowns organizados em todo o país, auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia, medidas de proteção ao emprego, apoio às pequenas e médias empresas e solidariedade às populações mais vulneráveis que têm fome. O evento vai ser transmitido pelo Facebook de todas as centrais.

Também serão realizadas atividades educativas através de carros de som, panfletos, meios sindicais de comunicação e atos nos locais de trabalho e em estações de ônibus, trem e metrô, como forma de conscientização e esclarecimento da população.

"A situação do Brasil é trágica, exige a união de todos os setores da sociedade para diminuirmos o número de mortos, que não para de crescer. As instituições devem assumir a responsabilidade, tomando as medidas necessárias, pois está mais do que claro que o presidente da República tem atuado como agente do genocídio humano e da economia", afirma Antonio Neto, presidente da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros).

O presidente da CUT, Sérgio Nobre, afirma que “a população tem que saber que a falta de governo e a inexistência de planejamento central são responsáveis por essa crise sanitária, social e econômica que vivemos". Ele e os demais presidentes das centrais afirmam que há consenso entre diversos setores sobre a necessidade de unir a vacinação em massa a um lockdown nacional, junto com um auxílio econômico digno para trabalhadores e empresas.

Participam da live todos os presidentes das centrais sindicais: Sérgio Nobre (Central Única dos Trabalhadores), Ricardo Patah (União Geral dos Trabalhadores), Adilson Araújo (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), Miguel Torres (Força Sindical), Antonio Neto (Central dos Sindicatos Brasileiros) e José Reginaldo Inácio (Nova Central Sindical de Trabalhadores). O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), ainda confirmará sua presença.

