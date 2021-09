Centrais sindicais convocam para ato de 2 de outubro por "Fora Bolsonaro"

Apoie o 247

247 - Centrais sindicais se uniram e convocaram seus afiliados para manifestação contra Jair Bolsonaro no dia 2 de outubro, marcada pela Campanha Fora Bolsonaro. CUT, Força Sindical, UGT, NCST, CSB, CSP-Conlutas,Intersindical e Pública publicaram nota destacando o caos causado pelo governo federal.

"Vamos ocupar as ruas em protesto contra o caos que representa, ao país, ter o mitômano Jair Bolsonaro na Presidência da República: desemprego recorde, fome, carestia, inflação, corrupção, retirada de direitos, desmonte dos serviços públicos e das estatais, ataques à democracia, à soberania e às liberdades, atropelo da ciência e desprezo à vida", afirmam as entidades em nota divulgada nesta quinta-feira, 23.

"É urgente que o Congresso Nacional atenda o clamor popular e acate a abertura de processo de impeachment para que Bolsonaro seja afastado e seus crimes apurados e julgados. Já são mais de 130 pedidos engavetados na presidência da Câmara dos Deputados, enquanto o país afunda no lodo presidencial", segue o texto.

"A voz das ruas tem que ser ouvida, e nós seremos essas vozes no 2 de outubro e em todas as datas que vierem, até que Bolsonaro seja afastado para ser julgado pelos crimes que cometeu e comete diariamente contra os brasileiros, até que ele responda pelo genocídio que tirou as vidas de quase 600 mil pessoas na pandemia de Covid-19, pelo desemprego que atinge 100 milhões e pelo desalento que causa miséria e fome".

