Centrão aproveita fraqueza de Bolsonaro e quer mais: Lira diz que 'troca de ministros é normal'

247 - O presidente da Câmara dos Deputados e líder do centrão, Arthur Lira (PP-AL), disse que “a troca de ministros é normal” e faz parte de “um processo que está dentro do critério de escolha do presidente”. Declaração do parlamentar à Folha de S. Paulo foi feita poucos dias após a troca no comando de seis ministérios e em meio ao rumor de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, poderá ser o próximo a cair.

De acordo com a newsletter Drive, distribuída pelo jornalista Fernando Rodrigues, editor do Poder 360, a seus assinantes, Lira já teria conversado com Bolsonaro sobre possíveis candidatos ao ministério.

A pressão sobre Guedes vem sendo ampliada nos últimos dias em função do baixo desempenho à frente da condução da política econômica e do aumento recorde do desemprego em meio ao avanço da pandemia de Covid-19.

