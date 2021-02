Centrão articula pena branda para deputado bolsonarista Daniel Silveira

Após a confirmação pelo plenário da Câmara da prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira decidida pelo Supremo Tribunal Federal, a bancada de direita que se intitula centrão articula uma pena branda no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados edit

247 - Deputados do centrão apostam que o processo demorado no Conselho de Ética da Câmara pode resultar em uma pena branda para o deputado bolsonarista Daniel Silveira, preso por decisão do STF, confirmada pelo plenário da casa parlamentar.

Apesar da votação expressiva para manter a prisão de Daniel Silveira (PSL-RJ), deputados ligados ao centrão e aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apostam e articulam uma punição mais branda no Conselho de Ética da Câmara, informa a Folha de S.Paulo.

Deputados próximos ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), trabalham para que o conselho decida pela suspensão, em vez da cassação de Daniel Silveira.

