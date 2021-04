Centrão garante Orçamento que privilegia programas ligados ao bolsonarismo

Segurança, fortalecimento da família e obras ganharam mais dotações no Orçamento de 2021 edit

247 - Mesmo na situação de crise financeira, em que faltam recursos para despesas obrigatórias e prestação de serviços públicos, o Orçamento de 2021, aprovado pelo Congresso, privilegiou com mais verbas os programas ligados ao bolsonarismo.

Áreas como segurança pública, proteção à vida e fortalecimento da família, defesa nacional e desenvolvimento regional, que cuida de obras, ampliaram o espaço no Orçamento após acordos partidários com o centrão no Congresso.

Para 2021, o Orçamento aprovado retirou dinheiro de despesas obrigatórias, inclusive de aposentadorias e demais benefícios previdenciários, para inflar a verba para emendas parlamentares, destinadas principalmente para obras de infraestrutura. Também foram cortados os recursos para programas antagônicos ao bolsonarismo. É o caso das áreas de política externa, transparência, agricultura sustentável e ações ligadas a mudanças climáticas, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

