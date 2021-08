Centrão já admite derrota de Bolsonaro em 2022

247 - O centrão está dividido sobre a disputa eleitoral de 2022. Uma importante ala do bloco avalia que a chance de o presidente conquistar o segundo mandato está cada vez mais distante.

Em conversas reservadas, o núcleo do Progressistas, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, tem traçado o cenário de derrota de Bolsonaro e aposta que a eleição para o Palácio do Planalto pode até mesmo ser decidida no primeiro turno, informa O Estado de S.Paulo.

Com inflação, juros e desemprego em alta, a população sente os efeitos da deterioração econômica e do aumento do preço dos alimentos, do gás de cozinha, da conta de luz e da gasolina. A insatisfação popular se alastra e isto não é uma situação passageira.

PUBLICIDADE

Esse cenário é agravado por uma nova onda da pandemia, crise hídrica e ameaças antidemocráticas e golpistas de Bolsonaro.

Tudo isso leva pessimismo às fileiras dos partidos do centrão e à avaliação de que Bolsonaro será derrotado em 2022.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE