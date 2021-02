Centrão quer demitir Ernesto Araújo e deslocar Tereza Cristina para o Itamaraty

O Centrão, fortalecido com a eleição de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados, quer demitir Ernesto Araújo do Itamaraty e deslocar Tereza Cristina para o posto. O grupo cobiça o MInistério da Agricultura edit

247 - O Centrão está em plena articulação política para assumir o Ministério da Agricultura e já propõe o deslocamento da titular da pasta para o Ministério das Relações Exteriores, no lugar de Ernesto Araújo, que seria demitido.

Por enquanto, Jair Bolsonaro nega que vai repartir a Esplanada dos Ministérios, mas o Centrão já apresentou as suas exigências.

Um dos principais argumentos dos políticos do Centrão é que Tereza Cristina à frente da Agricultura demonstrou bom trânsito em diversas agendas internacionais. Recentemente, a ministra foi convocada a ajudar na interlocução com a China para a liberação de insumos destinados à fabricação de vacina contra a covid-19. A ministra mantém diálogos frequentes com o embaixador chinês Yan Wanming, informa O Globo.

