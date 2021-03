Centrão quer derrubar Marcelo Queiroga antes mesmo da posse

Antes mesmo da tomar posse no Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga é alvo de críticas por parte de parlamentares do centrão, que dizem que a nomeação teria subido no telhado edit

247 - A indicação de Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde subiu no telhado. É o que aponta reportagem do site O Antagonista que conversou com parlamentares do chamado Centrão e próximos ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que estariam descontentes e que o nome dele pode cair antes mesmo de tomar posse..

Segundo esses parlamentares, Bolsonaro já foi avisado de que o médico “tem problemas legais” com suas empresas no estado e isso poderia não apenas atrapalhar os trâmites burocráticos para que ele assuma a pasta, como “daria dor de cabeça” para o presidente.

“O Bolsonaro já sentiu o cheiro do problema. Viu que o Queiroga pode dar a ele mais alguns dias de desgaste. E agora o ministério tem que funcionar”, disse um dos parlamentares.

Antes do nome de Queiroga ser anunciado, o Centrão teria feito a indicação da médica Ludhmila Hajjar.

