Centrão sugere a Bolsonaro bancar gastos da Covid-19 com privatizações

Parlamentares do centrão, agrupamento de direita aliado ao presidente da República, sugerem o uso de dinheiro obtido com privatizações para bancar gastos com a Covid-19

247 - Com o pretexto de financiar obras públicas que se encontram paralisadas, parlamentares do centrão sugeriram que o governo pague os gastos com a Covid-19 com dinheiro das privatizações.

A ideia foi de líderes do centrão e da nova base no Congresso, na última quarta (19). Eles aconselharam Bolsonaro a pagar o orçamento de guerra, aberto para os gastos com a pandemia do coronavírus, com privatizações de estatais como a PPSA e a Eletrobrás.

A medida serviria para destravar obras públicas, como desejam os parlamentares, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

