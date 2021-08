Centros Culturais construídos com mais de 2,5 milhões em dinheiro público estão abandonados em Porto Velho

Os dois espaços construídos para as agremiações dos Bois-bumbás Malhadinho e Flor do Campo, que realizavam o tradicional Duelo Na Fronteira, estão tomados pelo mato e quase foram atingidos por um incêndio edit

Por Luciana Oliveira – Estão tomados pelo mato e quase foram atingidos por um incêndio, os dois Centros Culturais construídos para as agremiações dos Bois-bumbás Malhadinho e Flor do Campo que realizavam o tradicional Duelo Na Fronteira.

A área construída é de mais de três mil metros quadrados e os Centros foram erguidos com recursos do Ministério do Turismo e contrapartida do Estado.

São mais de 2,5 milhões de reais empregados numa obra que não serviu a nada e corre o risco de se perder.

PUBLICIDADE

Confira a reportagem:

PUBLICIDADE