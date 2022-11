CEO da Petrobras terá 1ª reunião com equipe de transição na segunda-feira, dizem fontes

Andrade, que está em tratamento de um câncer na cabeça, poderá ter uma nova reunião com a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro edit

Apoie o 247

ICL

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Uma primeira reunião da equipe de transição do governo eleito com o presidente da Petrobras , Caio Paes de Andrade, será virtual e está agendada para a próxima segunda-feira, disseram duas fontes com conhecimento do assunto à Reuters.

Andrade, que está em tratamento de um câncer na cabeça, poderá ter uma nova reunião com a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro.

A ideia é que esse segundo encontro seja presencial, segundo as fontes com conhecimento do assunto, que pediram para ficar no anonimato.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.