Cerca de 270 policiais seguem no 11º dia de buscas por Lázaro Barbosa

Profissionais estão concentrados dentro de escola municipal. No interior da base, os agentes contam com o apoio de serviços de inteligência

Metrópoles -As buscas ao crimoninoso Lázaro Barbosa, 32, seguem para o 11º dia com efetivo de 270 policiais de Goiás e do Distrito Federal. A manhã deste sábado (19) continua sem grandes movimentações no ponto de apoio das guarnições, localizado no município de Girassol (GO).

Os policiais estão concentrados dentro de uma escola municipal. No interior da base, os agentes contam com o apoio de serviços de inteligência para ajudar no rastreio. A solidariedade dos moradores de Girassol continua a abastecer as guarnições com doações de alimentos.

A cavalaria da Polícia Militar de Goiás (PMGO) atua no perímetro, margeando as estradas de terra próximas ao matagal. Cães da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também andam perto dos pontos onde Lázaro foi visto.

