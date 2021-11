Cerca de 625 mil pessoas terão que devolver o Auxílio Emergencial

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Ministério da Cidadania irá notificar cerca de 625 mil pessoas que receberam indevidamente recursos do Auxílio Emergencial e necessitam ajustar contas com o governo. As notificações serão feitas até esta terça-feira (30) através de mensagens de celular (SMS).

Desde o primeiro lote de mensagens já foram devolvidos aos cofres públicos aproximadamente R$ 66,3 milhões até o dia 18 de novembro, conforme informações do portal G1.

Segundo o ministério, as mensagens serão enviadas para trabalhadores que receberam recursos de forma indevida por não se enquadrarem nos critérios de do programa ou que, ao declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), já geraram documento DARF para restituição de parcelas recebidas, mas que ainda não efetuaram o pagamento.

PUBLICIDADE

Quem já está cadastrado em outros benefícios sociais, como aposentadoria, seguro desemprego ou Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, ou aquelas com vínculo empregatício na data do requerimento do Auxílio Emergencial, também serão notificadas.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE