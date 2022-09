Cerca de 70% dos eleitores ainda não definiram voto para deputado, diz Datafolha

Para deputado federal, a indecisão atinge 69% dos eleitores. No caso das casas legislativas estaduais e distrital, o grau de indecisão é parecido: 70% edit

247 - Cerca de 70% dos eleitores brasileiros não definiram ainda em quem irão votar para deputado federal e estadual nas eleições deste ano, segundo pesquisa Datafolha.

Reportagem da Folha de S.Paulo lembra que são mais de 10 mil candidatos para as 513 vagas da Câmara dos Deputados. Nesse caso, a indecisão atinge 69% dos eleitores.

De acordo com levantamento, a indecisão é maior entre os mais jovens de 16 a 24 anos, em que 77% ainda não sabem em quem votar; moradores da região Sul (75%) e menos instruídos (74%)

Para as Assembleias Legislativas estaduais, são 16.735 postulantes para 1.035 cadeiras, além de 610 nomes buscando 1 das 24 vagas da Câmara Legislativa do Distrito Federal. No caso das casas legislativas estaduais e distrital, o grau de indecisão é parecido: 70%.

