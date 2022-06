CGU aponta distorção de R$ 18,8 bilhões nas contas do FNDE

Principais políticas públicas de educação tiveram lançamentos indevidos. Alterações impactaram no resultado financeiro do FNDE edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - A Controladoria-Geral da União (CGU) mapeou distorções de R$ 18,8 bilhões nas contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em 2021. As alterações impactaram no resultado financeiro e até nos fluxos de caixa do órgão, apontou a auditoria.

Os auditores se debruçaram sobre diversos documentos internos das contas do FNDE no ano passado, como balanços financeiros, orçamentários e patrimoniais. Houve lançamentos indevidos relacionados às principais políticas públicas para a educação: Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de repasses para alimentação e transporte escolar.

Leia a íntegra no Metrópoles.

