CGU confirma investigação sobre suspeita de inserção de dados falsos no cartão de vacinação de Bolsonaro

247 - A Controladoria-Geral da União (CGU) confirmou que abriu uma investigação para apurar a suspeita de que dados falsos tenham sido inseridos no cartão de vacinação de Jair Bolsonaro (PL). A informação é do jornal O Globo.

Na segunda-feira (16), a CGU havia anunciado a possibilidade de que o sigilo imposto sobre o cartão de vacinação de Bolsonaro poderia ser derrubado nos próximos dias. Em nota, a CGU informou que tem até o dia 13 de março para decidir se irá retirar ou não o sigilo sobre o caso.

Ainda conforme a reportagem, “a investigação em questão foi aberta durante a gestão do ex-ministro da CGU Wagner Rosário, próximo ao fim do antigo governo. Em janeiro deste ano, um grupo de hackers divulgou um cartão de vacinação que supostamente seria de Bolsonaro. Nele constava o registro de uma dose da vacina contra a Covid-19, que teria sido aplicada em uma unidade de saúde em São Paulo, com data de 19 de julho de 2021”.

Ex-integrantes do governo Bolsonaro, contudo, alegam que as informações são falsas e afirmam que nesta data o ex-mandatário estava em Brasília.

