CGU expõe dados de jornalista em resposta a revista sobre falta de transparência

247 - Ao divulgar o que seria a íntegra de um pedido da revista Veja para reportagem sobre a transparência do governo Jair Bolsonaro, a CGU (Controladoria-Geral da União) publicou dados pessoas do repórter em sua página oficial

Com a justificativa de que o texto publicado pela revista deixou de fora partes "necessárias para o verdadeiro esclarecimento", a CGU expôs a mensagem do repórter da Veja, incluindo seu email e celular, e as informações prestadas pelo órgão.

A revista publicou reportagem sobre o sigilo de cem anos imposto por Bolsonnaro em questões envolvendo também seus parentes em que a CGU informou que "o sigilo sobre visitas dos filhos do presidente foi justificado pelo GSI como questão de segurança e que os dados devem ser liberados ao fim do mandato de Bolsonaro".

