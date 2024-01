CGU vai abrir processos contra policiais da 'Abin paralela'

Apoie o 247

247 - Os servidores afastados da "Abin paralela" Carlos Afonso Gonçalves, Marcelo Araújo Bormevet, Felipe Arlotta Freitas, Carlos Magno de Deus Rodrigues, Henrique César Prado Zordan, Alexandre Ramalho e Luiz Felipe Barros Felix agora estão na mira também da CGU (Controladoria Geral da União). A informação é da jornalista Natália Portinari, do UOL.

A suspensão imediata desses funcionários foi determinada na última quinta-feira (25) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Eles integraram a Abin na gestão de Alexandre Ramagem (PL-RJ), hoje deputado federal, durante o governo Jair Bolsonaro.

Ramagem usou a estrutura da Abin para produzir dossiês sobre adversários do governo e monitorar alvos de interesse político, usando um software espião que monitorava a geolocalização de celulares, segundo investigação da Polícia Federal.

Caso sejam considerados culpados, esses servidores podem sofrer punições que variam da advertência até a demissão.

