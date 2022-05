Chacina deixa quatro mortos em Altamira e onda de violência preocupa moradores

Apoie o 247

ICL

247 - Quatro pessoas morreram após serem baleadas em Altamira, no sudoeste do Pará, na noite do sábado (14). De acordo com a Polícia Civil, as vítimas estavam em um bar quando três homens chegaram atirando. Ao todo, oito pessoas foram atingidas pelos disparos.

Segundo reportagem do jornal A Voz do Xingu, três pessoas morreram no local e uma outra no Hospital Regional da Transamazônica. As vítimas foram identificadas como Diego Batista Lima(28) , Nila Loiana Félix Cunha; Alcides da Costa Araújo Neto (57); e Melquis Cesário da Cunha (38). Outros dois pacientes seguem internados em estado grave e outras duas vítimas foram atendidas na UPA de Altamira com ferimentos sem gravidade na perna e no braço.

A cidade de Altamira, que possui cerca de 120 mil habitantes, registrou 10 homicídios nos últimos cinco dias, todos com características de execução. A onda de violência levou o governador, Helder Barbalho, e a cúpula de segurança do Estado, a viajar para a região com o objetivo de se encontrar com as autoridades locais e traçar novas estratégias para conter a criminalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE