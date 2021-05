Chanceler Carlos França atua como bombeiro e agradece a China pela liberação de insumos para vacinas

O chefe do Itamaraty corrigiu a manifestação mal-educada do Ministério da Saúde, e agradeceu à China pelo envio de insumos ao Brasil edit

247 - O Ministério das Relações Exteriores corrigiu a manifestação mal-educada do Ministério da Saúde, que tinha noticiado pelo Twitter neste sábado (22), a chegada dos insumos da China, que vão ajudar a Fiocruz a produzir mais 12 milhões de doses da vacina Oxford/Astrazeneca, como "insumos do exterior", sem mencionar a nação asiática.

Pelo Twitter, o Itamaraty fez agradecimentos diretamente à China. "Com agradecimento à Chancelaria da República Popular da China pelos esforços na pronta liberação dos insumos contratados à Oxford/AstraZeneca", diz o tuíte da Chancelaria brasileira.

Com agradecimento à Chancelaria da República Popular da China pelos esforços na pronta liberação dos insumos contratados à Oxford/AstraZeneca. May 23, 2021

O embaixador da República Popular da China no Brasil Yang Wanming, respondeu com a diplomacia de sempre: "A China está altamente comprometida com a parceria de vacinas com o Brasil a fim de contribuir, dentro do seu alcance, para o Brasil possa vencer a pandemia o mais cedo possível".

A China está altamente comprometida com a parceria de vacinas com o Brasil a fim de contribuir, dentro do seu alcance, para o Brasil possa vencer a pandemia o mais cedo possível. https://t.co/BAfi1xulRv May 23, 2021

