Chanceler de Bolsonaro tem encontro "amistoso" com Celso Amorim, conselheiro de Lula para geopolítica

247 - O ministro das Relações Exteriores de Jair Bolsonaro (PL), Carlos França, se encontrou com o ex-chanceler Celso Amorim, conselheiro do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para assuntos de política internacional.

Segundo Bela Megale, do jornal O Globo, a conversa ocorreu em São Paulo, há cerca de dez dias, e foi descrita como “amistosa” por Amorim.

"França fez uma visita muito gentil, disse que queria uma transição republicana, falou de vários aspectos do ministério. Conversamos de maneira franca e eu diria até amistosa. Fui ministro (das Relações Exteriores) do Itamar Franco um ano depois de ele entrar no Itamaraty. Foi uma conversa interoperacional. Tratamos de coisas de interesse comum na transição", disse o ex-ministro.

Aliados de França dizem que ele almeja o posto de embaixador do Brasil em Londres, no Reino Unido. Apesar disso, afirmam que as chances de o plano se concretizar são baixas.

