Chapa Lula-Alckmin conclui elaboração das diretrizes de governo

Apoie o 247

ICL

Por Guilherme Levorato, 247 - Presidente da Fundação Perseu Abramo e coordenador da elaboração do programa de governo do ex-presidente Lula (PT), o ex-ministro Aloizio Mercadante enviou nota ao Brasil 247 nesta terça-feira (14) para anunciar que os representantes dos sete partidos que apoiam a chapa Lula-Alckmin chegaram a uma conclusão sobre "todos os itens das diretrizes programáticas" do futuro plano de gestão.

Segundo o anúncio, todas as 124 emendas apresentadas pelos partidos ao texto-base original foram analisadas. "O próximo passo é a consolidação de um novo documento de diretrizes programáticos atualizado".

O novo texto, de acordo com a nota, deve ficar pronto ainda nesta semana e será enviado a todos os partidos, a Lula e ao candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A expectativa é de que o texto de diretrizes programáticas seja lançado na semana que vem, em São Paulo, em um evento com a presença de Lula, Alckmin, presidentes de partidos, intelectuais, representantes da sociedade civil, movimentos sociais, centrais sindicais e ambientalistas. Concluído o documento de diretrizes programáticas, iniciaremos a nova etapa de construção do Programa de Governo", diz a nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia na íntegra:

Os representantes dos sete partidos que compõem a coligação “Vamos Juntos pelo Brasil” (PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, REDE e SOLIDARIEDADE) fecharam, nesta terça-feira (14), um amplo acordo sobre todos os itens das diretrizes do plano de governo da chapa Lula-Alckmin. A Comissão analisou as 124 emendas apresentadas por todos os partidos ao texto-base original.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O próximo passo é a consolidação de um novo documento de diretrizes programáticos atualizado. Esse novo texto será encaminhado, ainda esta semana, para avaliação e ajustes finais dos presidentes dos partidos, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

A expectativa é de que o texto de diretrizes programáticas seja lançado na semana que vem, em São Paulo, em um evento com a presença de Lula, Alckmin, presidentes de partidos, intelectuais, representantes da sociedade civil, movimentos sociais, centrais sindicais e ambientalistas. Concluído o documento de diretrizes programáticas, iniciaremos a nova etapa de construção do Programa de Governo.

No evento, também será apresentada a plataforma virtual de participação social, que permitirá a construção coletiva do programa de governo da chapa Lula-Alckmin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aloizio Mercadante – Coordenador do Programa de Governo

Partido dos Trabalhadores

Maria do Rosário

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Monica Valente

PCdoB

Luis Fernandes

Rubens Diniz

Partido Verde

Zé Carlos

Osvander Valadão

Psol

Claudio Puty

Camila De Caso

Rede

Pedro Ivo

Wellington Almeida

PSB

Alexandre Navarro

Domingos Leonelli

Solidariedade

Guilherme Martinelli

Jorge Onoda

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE