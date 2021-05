Chefe da Abin classifica como "memorável" ato de Bolsonaro com motociclistas no Rio

Alexandre Ramagem, diretor-geral da Abin, compartilhou um vídeo com imagens do evento, que gerou grandes aglomerações de pessoas sem máscara edit

247 - O diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexandre Ramagem, classificou como "memorável" o ato com motociclistas promovido por Jair Bolsonaro no domingo (23).

O chefe do serviço de inteligência compartilhou um vídeo em seu Twitter com imagens do evento, que gerou grandes aglomerações de pessoas sem máscara.

Trabalho realizado com excelência pelas forças de segurança. Parabéns, Rio de Janeiro! Evento memorável ! @jairbolsonaro 🇧🇷 pic.twitter.com/6hh9nk1kSy May 23, 2021

