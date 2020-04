Chefe da Abin pode ser o escolhido para diretor-geral da PF

Secretário de Segurança do Distrito Federal, cotado para o lugar de Maurício Valeixo para comandar a PF, diz que escolhido deve ser o chefe da Abin, Alexandre Ramagem edit

247 - O secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, um dos cotados para o cargo de diretor-geral da PF, disse nesta quinta-feira que não foi ele o escolhido para substituir Maurício Valeixo.

Ele também afirmou que achava que o chefe da Abin, Alexandre Ramagem, já estava avisado de que assumiria o posto, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Ramagem tem desempenhado o papel de principal ponte do Planalto com a PF desde agosto do ano passado.

