Chefe da PF indicado por Bolsonaro quer tirar autonomia de delegados em casos de autoridades com foro

247 - O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, propôs em um documento enviado ao Supremo Tribunal Federal uma reestruturação interna no órgão que tira a autonomia de delegados nas investigações de autoridades com foro especial. Com isso, ele próprio poderia assumir superpoderes.

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que investigadores veem na proposta um ataque do novo chefe da polícia às recentes ações do órgão.

Em documento enviado por Maiurino ao Supremo Tribunal Federal, ele afirma que a “direção da Polícia Federal vem estudando a implementação de mecanismos de supervisão administrativa e estruturação organizacional nos moldes daqueles adotados pela Procuradoria-Geral da República”. No modelo citado, todos os inquéritos que tramitam no STF e no Superior Tribunal de Justiça passam por pessoas indicadas e de confiança do procurador-geral da República. O diretor-geral da PF alega que, ao assegurar o controle das investigações, ele teria condições de exercer "melhor supervisão".

Mas, investigadores ouvidos pela reportagem afirmam que a proposta é uma tentativa de controle e pode dar superpoderes ao diretor-geral.

A proposta de Maiurino teria resultaria em retirada da autonomia de delegados em operações como a que no momento atinge o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

