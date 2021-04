Chefe da Secom vai deixar o cargo

O almirante Flávio Rocha havia herdado o cargo de Fabio Wajngarten no mês passado edit

247 - O chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), almirante Flávio Rocha, deixará o cargo, informa a coluna Radar, na Veja. A decisão já foi comunicada aos ministros do governo federal.

Rocha havia herdado o cargo de Fabio Wajngarten no mês passado. Ele também é chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência.

O militar é amigo pessoal de Jair Bolsonaro. Em outubro do ano passado, foi revelado que ele recebe R$ 20 mil a mais de remuneração mensal por ter sido indicado para representar o governo numa subsidiária do Banco do Brasil, a Brasilseg.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.