Chefe de gabinete de Ernesto Araújo diz que “pandemia não é desculpa” e convoca diplomatas para trabalho presencial

No que gerou amplo desconforto entre funcionários, o embaixador Pedro Wollny enviou uma mensagem informal no WhatsApp destinada a secretários do Itamaraty cobrando sua presença física

247 - Pedro Wollny, chefe de gabinete do chanceler Ernesto Araújo, enviou uma mensagem na última terça-feira (15) no WhatsApp destinada a funcionários do Itamaraty cobrando sua presença física nas secretarias do ministério. Conforme apurado na coluna de Bela Megale, no Globo, a ordem causou amplo desconforto entre os diplomatas, que temem pela sua saúde em meio ao aumento de casos da Covid-19.

“É absolutamente VITAL que, ao menos em unidades chaves, como as secretarias, haja ao menos um diplomata operacional em horário comercial”, diz o texto. A mensagem também afirma que “pandemia não é desculpa” para ausência no ministério.

Outro ponto importante levantado pela coluna é o fato da mensagem, que tem caráter de ordem, ter sido enviada através de um meio informal. Talvez esse caminho foi preferido por conta de uma ordem formal poder acarretar um desgaste politico ainda maior ao diplomata e ao próprio Itamaraty.

