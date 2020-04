Chefes do Ibama são exonerados após operação de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas

Foram exonerados os dois principais responsáveis pelas operações de fiscalização do Ibama no combate à atuação de madeireiros e garimpeiros ilegais na região da Amazônia edit

247 - O governo Jair Bolsonaro exonerou os dois principais responsáveis pelas operações de fiscalização do Ibama no combate à atuação de madeireiros e garimpeiros ilegais na região da Amazônia. As demissões foram efetuadas no mesmo mês em que o Ibama efetuou diversas operações para retirar invasores e garimpeiros de terras indígenas.

As exonerações de Renê Luiz de Oliveira, do cargo de coordenador-geral de fiscalização ambiental, e de Hugo Ferreira Loss, da coordenação de operações de fiscalização, ambos funcionários de carreira do Ibama, foram assinadas pelo presidente do órgão, Eduardo Fortunato Bim.

Oliveira e Loss foram demitidos poucas semanas após uma reportagem do fantástico, da Rede Globo, exibir as cens da operação que resultaram na destruição de equipamentos usados nos garimpos ilegais instalados em terras indígenas do Pará. Logo após a reportagem ser exibida o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, determinou a exoneração de Olivaldi Azevedo do cargo de Diretor de Proteção do Ibama.

Segundo reportagem do jornal O Globo, para o lugar de Renê, foi nomeado o coronel da PM de São Paulo Walter Mendes Magalhães Júnior. Já a vaga aberta com a saída de Loss, foi ocupada por um servidor de carreira do Ibama.

