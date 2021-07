Chefiado por bolsonarista Roberto Jefferson, PTB pede cassação de Luis Miranda

247 - O PTB, sigla presidida pelo bolsonarista Roberto Jefferson, entrou no início da noite desta quinta-feira (1º/7) com representação ao Conselho de Ética da Câmara pela cassação do mandato do deputado Luis Miranda (DEM-DF).

O documento chegou ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que enviou ao órgão, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.