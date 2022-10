Chefiado por Michelle, Bolsonaro terá no 2º turno núcleo para tentar conter rejeição entre mulheres

Apoie o 247

247 - Uma das estratégias da campanha de Jair Bolsonaro (PL) para o segundo turno da eleição presidencial será furar a bolha da rejeição entre as mulheres. Um comitê, que será chefiado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, será formado e vai tentar aproximar Bolsonaro das mulheres, fatia do eleitorado onde tem maior rejeição.

De acordo com reportagem do jornalista Valdo Cruz, do G1, além de Michelle, integrarão o comitê Damares Alves, Tereza Cristina, Bia Kicis e Carla Zambelli. As ações do grupo terão como foco mulheres evangélicas e do agronegócio, além e outros grupos.

>>> "Ser mãe, esposa, ajudadora; esse é o papel da mulher", diz Michelle Bolsonaro (vídeo)

O comitê terá uma agenda independente da de Bolsonaro, ainda que às vezes os compromissos possam coincidir. “A estratégia definida é a seguinte: Michelle Bolsonaro e Damares Alves focarão nas eleitoras evangélicas; Tereza Cristina, nas eleitoras do agronegócio; e Bia Kicis e Carla Zambelli, nos demais grupos de eleitoras”, diz trecho da reportagem.

O comitê ainda deve contar com o apoio de deputadas eleitas pelo PL.

