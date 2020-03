Chega a 252 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil

247 - O Ministério da Saúde divulgou mais uma atualização sobre o número de casos suspeitos de Covid-2019, provocado pelo novo coronavírus no Brasil. Até aqui, ja são 252 pessoas sob observação.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "não houve mudança, no entanto, no número de confirmações: há dois pacientes com a doença no Brasil, ambos em São Paulo. Já o número de casos descartados chegou a 89 – eram 79 na atualização anterior. São Paulo, que tem os dois casos já registrados, também registra o maior número de suspeitas: 136."

A matéria ainda sublinha que "há investigações também sendo feitas no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal."