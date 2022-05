Chico Pinheiro: "Estarrecido, o mundo soube de Auschwitz. No Brasil agora são os pobres, os pretos"

Jornalista postou o vídeo de um homem que morreu asfixiado, depois de ser colocado num carro com gás da Polícia Rodoviária Federal edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Chico Pinheiro postou em suas redes o vídeo em que um homem morre asfixiado depois de ser colocado num carro com gás da Polícia Rodoviária Federal.

"Estarrecido, o mundo soube de Auschwitz. Lá foram os judeus. No Brasil agora são os pobres, os pretos. E pode ser qualquer um. É preciso dar um basta à Besta que carrega a Morte. Basta!", disse.



Estarrecido, o mundo soube de Auschwitz. Lá foram os judeus. No Brasil agora são os pobres, os pretos. E pode ser qualquer um. É preciso dar um basta à Besta que carrega a Morte. Basta ! https://t.co/VfNtBnTLXr CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 26, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entenda o caso:

Integrantes da Polícia Rodoviária Federal mataram um homem na cidade de Umbaúba, litoral sul de Sergipe, durante uma abordagem violenta. O fato ocorreu nesta quarta-feira (25) e foi flagrado por moradores do local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, não resistiu depois de ser preso por dois policiais rodoviários federais dentro de uma espécie de “câmara de gás” montada no porta-malas da viatura da PRF, informa o Metrópoles.

“Eles pediram para que ele levantasse as mãos e encontraram no bolso dele cartelas de medicamentos. Meu tio ficou nervoso e perguntou o que tinha feito. Eu pedi que ele se acalmasse e que me ouvisse”, relatou um sobrinho da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas imagens gravadas pela população, é possível ver Genivaldo ser rendido por dois policiais. Ele está no chão e depois é colocado no porta-malas da viatura.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE