China envia nesta quinta ao Brasil insumos para Fiocruz produzir 13 milhões de vacinas contra Covid-19

O avião com insumos da China que vão ser entregues à Fiocruz para a fabricação da vacina de Oxford/AstraZeneca deve levantar voo nesta quinta (25) de Pequim edit

247 - A China envia ao Brasil nesta quinta-feira (25), insumos que permitirão à Fiocruz produzir 13 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca.

O IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) deve chegar no sábado. Com ele, será possível fabricar 13 milhões de doses. Se tudo der certo, já no dia 15 de março a Fiocruz entrega um milhão de doses ao Ministério da Saúde, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

