China reforça apoio ao Brasil no combate à pandemia

A China, desta vez por meio do seu Legislativo, reiterou a posição de apoiar o Brasil no combate à pandemia de Covid edit

247 - O Presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Li Zhanshu, se reuniu por meio de videoconferência com o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Arthur Lira, informou pelo Twitter o embaixador da República Popular da China no Brasil, Yang Wanming.

De acordo com o diplomata, "os dois Presidentes trocaram sinceramente opiniões e manifestaram os interesses comuns de aprofundamento das relações bilaterais, ampliação do intercâmbio e cooperação parlamentares, além do reforço da parceria no combate à pandemia e nas vacinas".

