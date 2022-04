Christian Dunker: "Bolsonaro não é psicopata, é canalha"

Apoie o 247

Revista Fórum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia, nesta sexta-feira (15), o psicanalista Christian Dunker abordou, entre vários temas, o perfil psicológico de Jair Bolsonaro (PL) e alertou para o perigo de um segundo mandato do atual presidente.

“Bolsonaro não é psicopata, é canalha”, resumiu Dunker. “É possível encontrar uma hipótese diagnóstica pelo discurso dele. É menos de perversão, que é mais habilitado para o cinismo. O Bolsonaro está mais para uma limitação, uma pobreza de funcionamento psíquico”, destacou.

O psicanalista desmentiu a tese de que Bolsonaro é uma pessoa sem empatia. “Ele tem empatia, mas só com os seus. É o que se chama de redução do tamanho do mundo. O perfil dele é do típico valentão da escola, que junta uma tropa para bater nos outros, para conseguir se justificar. Não há uma psicopatologia. Está mais para um tolo, sem qualidades”.

