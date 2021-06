Chuva alaga principal hospital para casos de covid em Roraima

Um dos vídeos, registrado pelo secretário de saúde Airton Cascavel, mostra funcionários com rodos tentando retirar o excesso de água entre pacientes deitados nas macas edit

247 - A forte chuva que atingiu Boa Vista na noite desta quarta-feira (2) alagou o Hospital Geral de Roraima, único da rede estadual com UTI para atendimento de casos de covid-19. A informação é do portal UOL.

Imagens nas redes sociais mostram que o telhado do hospital não suportou a pressão da água, que escorreu para o interior do prédio. Um dos vídeos, registrado pelo secretário de saúde Airton Cascavel, mostra funcionários com rodos tentando retirar o excesso de água entre pacientes deitados nas macas.

Além do Hospital Geral de Roraima, houve alagamentos na Maternidade e Pronto Atendimento Cosme e Silva, também em Boa Vista.

