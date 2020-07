Chuva de meteoros pode ser observada nesta quarta-feira

Em meio à catástrofe sanitária brasileira com mais de 90 mil mortos, uma chuva de meteoros poderá ser observada no país nesta quarta-feira, 29. Trata-se da "Delta Aquarídeos". Até 20 meteoros por hora poderão ser vistos no céu edit

247 - Uma chuva de meteoros poderá ser vista nesta noite de quarta-feira, 29. Ela ficará visível a partir das 21h (sabia como encontrar o fenômeno no céu ao final da matéria). Paulo Brito, professor de física e astronomia da Universidade de Brasília (UnB), afirma que a noite desta quarta-feira é considerada o "pico", mas que o fenômeno poderá ser visto até o dia 23 de agosto.

Ele diz: “a partir de hoje, o número de meteoros por hora vai diminuindo, e o tamanho também."

A reportagem do portal G1 destaca que “conforme Brito, o fenômeno é formado por destroços de cometas. "Os cometas, ao fazerem a órbita em torno do Sol, deixam um rastro de matéria para trás, que continua também em órbita em torno do Sol. Quando a Terra passa por esta região, muitos destes destroços são atraídos pela gravidade, tornando possível a sua visualização", explica.”

A matéria ainda sublinha que “o fenômeno poderá ser visto em todo o Brasil. No entanto, Paulo Brito destaca que a melhor visão é em ambientes sem muitas luzes. "Basta uma cadeira confortável, um horizonte limpo, casaco, cachecol e uma máquina fotográfica ou celular". O astrônomo destaca ainda que, nesta quarta, a lua deve brilhar bastante, podendo atrapalhar a visão. "A lua irá se pôr às 2h48 da madrugada, sem o brilho da lua, ficará mais fácil. Nesta hora, Delta Aquarídeos estará quase no alto do céu".

