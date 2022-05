Ciclone Yakecan vira tempestade e avança rumo a SP e RJ

O fenômeno perdeu força desde que se deslocou do Rio Grande do Sul, mas ainda pode provocar ventos fortes no litoral paulista e carioca edit

Metrópoles - A tempestade subtropical Yakecan avançou na direção do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro nesta quinta-feira (19/5).Yakecan surgiu como um ciclone, passou pelo Rio Grande do Sul, perdeu força e se afastou do continente. No entanto, a tempestade ainda tem potencial para causar ventos fortes no litoral paulista e carioca, com rajadas entre 60 km/h e 90 km/h, segundo o site Climatempo.

Estragos no Sul

Os fortes ventos provocados pelo Yakecan causaram estragos no Sul do país na quarta-feira (18/5). Cerca de 800 mil pessoas ficaram sem energia elétrica no Rio Grande do Sul.Um barco com três pessoas naufragou e um pescador morreu, no estado gaúcho. Santa Catarina registrou neve em dois municípios e houve também acidente como no caso de um caminhão estacionado, que chegou a tombar com a força do vento.

O Yakecan começou a se afastar da costa na altura de Florianópolis (SC) na quarta. Um deslocamento de massa de ar polar foi impulsionado pela chegada da tempestade, o que causou que na temperatura em várias regiões do país.

