Ciência terá 44% do maior fundo de financiamento bloqueados

Apoie o 247

ICL

247 - O governo Jair Bolsonaro vai promover um corte drástico no setor de ciência e tecnologia, retirando R$ 2,5 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). O montante destinado ao fundo cairá de R$ 4,5 bi para R$ 2 bi --44,76% menos recursos do que o orçamento efetivado em 2021, segundo reportagem do jornal Extra.

O FNDCT é o principal fundo de financiamento à pesquisa do país, e os cortes devem inviabilizar diversos projetos científicos.

De acordo com nota da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), fundos setoriais, que compõem o FNDCT, como o CT-Mineral, CT-Transportes, CT-Biotecnologia, CT-Info, CT-Amazônia e CT-Aquaviário podem ficar completamente sem verbas, impedindo a realização de qualquer projeto de pesquisa e desenvolvimento nestas áreas no segundo semestre de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A entidade classificou o bloqueio como "ultrajante" e afirmou que o corte se deu para diminuir o impacto de reduções em outros ministérios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O corte em si é ultrajante e coloca em risco todo o sistema de pesquisa científica e tecnológica do País. Mas além disso, revela que a ciência se tornou alvo preferencial do governo federal, impondo ao setor uma restrição orçamentária sem paralelo no Poder Executivo. De acordo com os dados divulgados pela equipe econômica, todas as pastas afetadas pelo bloqueio tiveram seus cortes orçamentários reduzidos, transferindo a carga para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação”, diz a nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies) aponta pelo menos 52 projetos que serão altamente prejudicados com os bloqueios. Entre eles, estão os programas Ciência no Mar e Ciência Antártica, além de pesquisas em bioinformática; mitigação de mudanças climáticas; nutrição e defensivos agrícolas sustentáveis; Covid-19; hidrogênio verde; e até em nióbio.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE